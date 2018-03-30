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Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС

СМИ: Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Глава России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, а новейшее российское вооружение призвано "обеспечить безопасность страны".

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил президенту России, что США выиграют гонку вооружений, это произошло во время последнего телефонного разговора лидеров двух стран. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников.

"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", — передает телеканал слова Трампа.

РИА Новости ранее сообщали, что Дональд Трамп звонил Владимиру Путину 20 марта, чтобы поздравить его с победой на выборах. После разговора президент США отметил, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля, и добавил, что этот вопрос он хочет обсудить на встрече с Путиным, которая пройдет в "ближайшем будущем".

Первого марта российский президент в послании Федеральному Собранию рассказал о новейших разработках российского оружия, не имеющего аналогов в мире, подчеркнув, что оно призвано "обеспечить безопасность страны".




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