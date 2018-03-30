Физики из России "повторили" за хамелеоном

Кожа хамелеонов давно вызывала интерес у физиков и других ученых. Только недавно они обнаружили, что камуфляж этих ящеров построен на базе "высоких технологий", фотонных нанокристаллов, оптическими свойствами которых животное может свободно управлять.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. Российские физики с зарубежными коллегами создали гибкий материал, способный менять цвет подобно коже хамелеона, используя полимерные материалы нового поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на рецепт изготовления нового материала, опубликованный в журнале Science.

"Пока рано говорить о том, можно ли будет создавать мягкие ткани и кожу конкретно из этого материала, но технология управления механическими свойствами через структуру полимерных цепочек может пригодиться для этой цели", — пишут Дмитрий Иванов из МГУ имени М.В. Ломоносова и его коллеги, создавшие первый синтетический аналог "хамелеоновой кожи".

Секрет кожи хамелеонов заключается в способности животных растягивать кожу, увеличивая расстояние между фотонными нанокристаллами и заставляя свет по-другому взаимодействовать с ними.

Ученым удавалось создавать несколько материалов, которые ведут себя похожим образом, но они не были гибкими, подобно коже хамелеона, и не могли растягиваться или сжиматься. Это делало их бесполезными для создания систем активного камуфляжа или устройств, передающих или обрабатывающих данные.

© Fotolia/ Hoda Bogdan Клетки живых организмов оказались "умнее" информационной техники

Российские ученые и их зарубежные коллеги смогли решить эту проблему, создав особый полимерный материал, который не теряет своей прочности при растягивании и ведет себя примерно так же, как настоящая кожа.

Его основой служат так называемые эластомеры – особый тип полимеров, к числу которых относится обычная резина. Они состоят из множества параллельных нитей вещества, тесно переплетенных друг с другом, но не соединенных прочными связями.

Подобный материал может найти применение в медицинской промышленности, в качестве основы для изготовления различных протезов и гибких имплантов, не отличающихся по своим механическим свойствам от тканей тела человека. Разработка этого материала стала возможной благодаря гранту Российского научного фонда.