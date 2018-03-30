СК России: здание сгоревшего в Кемерово ТЦ построено самовольно

Следствием арестованы пять подозреваемых, также задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова. Сегодня прошли следственные действия в городской администрации Кемерово.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Здание сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня" возвели самовольно, без разрешения на строительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Следственного комитета России.

Следователи задержали областного начальника инспекции строительного надзора Танзилию Комкову, которую подозревают в злоупотреблении полномочиями.

"По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса "Зимняя вишня" в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра", — заявили в ведомстве.

Следователи также назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. Ее проводят специалисты из Санкт-Петербурга.

© Sputnik. Sergey Pyatakov #Кемеровомыстобой: как Абхазия разделила боль с Кемерово

Сегодня также была задержана гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова, которая будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.