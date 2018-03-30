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Тарба об ограничении сельхозпоставок в Россию: неэффективный метод борьбы с клопом

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik, Бадри Есиава. Ограничения поставок товаров растительного происхождения в Россию — неэффективный метод борьбы с мраморным клопом, заявил министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба в пятницу 30 марта.

Абхазо-российская граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
Россия временно запретит ввоз всей растительной продукции из Абхазии

"Как это может быть эффективным, если клопы могут перемещаться по воздуху. Как это контролировать?"- сказал Тарба.

Министр добавил, что такие ограничительные меры сильно ударят по экономике Абхазии, так как сельскохозяйственную продукцию уже нельзя будет реализовать на российских рынках.

"В прошлом году было вывезено растительной продукции на 4,3 миллиона долларов. Самые большие поставки пришлись на долю цитрусовых — 7,9 тысяч тонн на сумму 2,3 миллиона долларов. Помимо этого вида продукции, могут быть введены ограничения на ввоз в Россию многооборотный тары и как быть с нашим винзаводом? Та же ситуация с экспортом томатов, огурцов, салатов", — выразил беспокойство Тарба.

В 2018 году, подчеркнул министр, ожидается свыше 10 тысяч тонн урожая томатов и огурцов, и в случае действия ограничений по экспорту вывезти их будет невозможно.

По мнению Даура Тарба, вопрос ограничительных мер необходимо обсудить на самом высоком уровне Абхазии и России.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.




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