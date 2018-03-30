Москва заявила об ответных мерах в отношении некоторых стран

Россию покинут четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Россия высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.