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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве.

Москва заявила об ответных мерах в отношении некоторых стран

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Россию покинут четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Россия высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости.

Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, три литовских, один латвийский, два итальянских, два сотрудника нидерландской дипмиссии и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.




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