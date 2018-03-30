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Интервью с Сергеем Мавроди

Группа участников "МММ-2011" оплатит похороны Мавроди

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Официальная причина смерти основателя МММ Сергея Мавроди до сих пор не сообщалась, СМИ пишут о сердечном приступе.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков "МММ-2011", сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Молохова.

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", — сказал адвокат.

Он пояснил, что, скорее всего, похороны пройдут в субботу, но не стал раскрывать, где именно.

Мавроди скончался на 63 году жизни 26 марта в Москве после госпитализации с жалобой на боли в области сердца. Сообщается, что он страдал от хронических заболеваний.

Рассмотрение жалобы на арест основателя пирамиды МММ С.Мавроди
© Sputnik. Андрей Стенин
Мавроди оказался никому не нужен

Сергей Мавроди являлся создателем самой известной финансовой пирамиды в России — МММ. В начале 1990-х ее жертвами стали миллионы человек. Мавроди приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел на свободу.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012.

Помешать ему не смогли ни новые уголовные дела, ни публичные предостережения уже обманутых людей, поверившие в новое "финансовое чудо" люди продолжали нести деньги в его организации.

Сергей Мавроди был, вероятно, самым известным аферистом новой России, с начала 1990-х сумевшим обмануть миллионы россиян. Однако особенный колорит его истории придает тот факт, что после краха "МММ" и последовавшего за этим общенационального скандала и уголовного срока Мавроди смог основать несколько подобных проектов, причем не только в России, и привлечь новых вкладчиков.




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