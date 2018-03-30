Операция проводилась на открытом сердце и длилась несколько часов., состояние актера оценивается как стабильное.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Известный американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.

По данным издания, 70-летнего актера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана.

Во время процедуры врачи столкнулись с осложнениями и были вынуждены провести операцию на открытом сердце, которая длилась несколько часов.

На данный момент состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Это не первая операция, которую перенес актер. В 1997 году ему заменили клапан аорты.