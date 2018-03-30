Кофе вызывает рак: калифорнийский суд обязал производителей делать маркировку

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Суд штата Калифорния обязал производителей кофе маркировать его как канцерогеносодержащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Seattle Times.

По решению суда, Starbucks и другим компаниям не удалось доказать, что польза от кофе превышает вред от него и что химическое вещество, вырабатывающееся в процессе обжарки, не приносит вред.

Производители настаивали на том, что вещество акриламид, являющееся химикатом, содержится в зернах в незначительном количестве и что его надо исключить из текста закона. Кроме того, они утверждали, что кофе полезен для организма.

Суд настоял на своем, несмотря на то что в последнее время публикуется все больше исследований о безвредности или пользе кофе, отмечает The Seattle Times. В 2016 году Международное агентство исследований рака исключило его из списка "возможных канцерогенов".