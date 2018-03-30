02:19 31 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Кофе

Кофе вызывает рак: калифорнийский суд обязал производителей делать маркировку

© flickr.com/ Andy Simmons
Новости
Получить короткую ссылку
41 0 0

Кофе, продающийся в Калифорнии, будут помечать предупреждением о риске развития онкологических заболеваний.

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Суд штата Калифорния обязал производителей кофе маркировать его как канцерогеносодержащий, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Seattle Times.

По решению суда, Starbucks и другим компаниям не удалось доказать, что польза от кофе превышает вред от него и что химическое вещество, вырабатывающееся в процессе обжарки, не приносит вред.

Производители настаивали на том, что вещество акриламид, являющееся химикатом, содержится в зернах в незначительном количестве и что его надо исключить из текста закона. Кроме того, они утверждали, что кофе полезен для организма.

Суд настоял на своем, несмотря на то что в последнее время публикуется все больше исследований о безвредности или пользе кофе, отмечает The Seattle Times. В 2016 году Международное агентство исследований рака исключило его из списка "возможных канцерогенов".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: трагедия в Кемерово, "кающиеся грешники" и Ким Чен Ын
Клоп в мешке: вредителя из Абхазии забирают в Россию
Клоп в мешке: вредителя из Абхазии забирают в Россию
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia