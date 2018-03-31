"Ликвидировать шпиона": Британия, возможно, закроет торгпредство России

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Великобритания рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

© Sputnik. Екатерина Чеснокова Москва заявила об ответных мерах в отношении некоторых стран

По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации".

Четвертого марта в городе Солсбери найдены без сознания бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоих госпитализировали. По версии британской стороны, Скрипалей отравили веществом А234, получившее на Западе название "Новичок", якобы соответствующее названию проекта в Советском Союзе.

Лондон незамедлительно обвинил Москву в причастности к инциденту и объявил о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными и объявила о зеркальных контрмерах. Москва также выслала 23 британских дипломата из России и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, МИД предписал остановку деятельности Британского совета на територии России.

Великобритания продолжает провокации в отношении России. Так, в пятницу британская полиция задержала для обыска на три часа рейс "Аэрофлота" из аэропорта "Хитроу" в "Шереметьево". Правоохранители не предъявили никаких оснований для таких мер, а всех пассажиров самолета обязали покинуть борт.