Эпоха неолита: китайские ученые нашли более 500 артефактов

Открытие китайских археологов в корне меняет представления ученых о том, что жившие на территории современного северо-востока КНР представители племен гоминидов не имели крупных мест постоянных стоянок.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Более 500 артефактов возрастом порядка 4 тысяч лет обнаружили китайские археологи в ходе раскопок древних руин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

© Sputnik. Ксения Никольская Крупнейшее открытие последних лет: ученые обнаружили некрополь в Египте

Ученые нашли глиняную посуду, изделия из камня и костей, различные сосуды и орудия труда. Археологи вели раскопки на территории древних руин Хунхэ — вдоль реки Нэньцзян.

Руины эпохи неолита были обнаружены в этом районе после того, как местные археологи нашли здесь же две древние гробницы, где в период с 2004 по 2009 годы были обнаружены фрагменты глиняной посуды.

Как сообщил заместитель директора института культурного наследия провинции Чжан Вэй, результаты раскопок начатых в 2013 году перевернули представления ученых о том, что жившие на территории современного северо-востока КНР представители племен гоминидов не имели крупных мест постоянных стоянок.

Археологи также обнаружили кольцеобразные траншеи, похожие на крепостные рвы, которые, скорее всего, использовались для оборонительных целей, что в свою очередь свидетельствует об активной жизнедеятельности и наличии межплеменных конфликтов в тот период.