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Россельхознадзор усилит контроль мясной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских компаний

© Sputnik. Егор Еремов
Новости
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Ограничения сняты с двух компаний, которые занимаются в России убоем и переработкой крупного рогатого скота, производством мяса и мясопродуктов, разделкой, производством полуфабрикатов.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Ограничения на ввоз продукции белорусских компаний "Экспортальфагрупп" и "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин" Россельхознадзором были сняты и со 2 апреля временные ограничения будут отменены, сообщает РИА Новости.

Отдел фруктов супермаркете. Архивное фото.
© Sputnik. Владимир Федоренко
Россельхознадзор сообщил, когда возобновятся поставки турецких овощей и фруктов

К такому решению в Россельхознадзор пришли после изучения материалов представленных Минсельхозом Белоруссии, по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ компанией "Экспортальфагрупп" (выявление антибиотиков во ввозимой продукции).

Ведомство также считает возможным отменить со 2 апреля ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с ООО "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин", учитывая результаты анализа материалов и гарантии, представленные Минсельхозом Белоруссии по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ, информацию о проводимой работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации.




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