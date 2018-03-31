Россельхознадзор снял ограничения с двух белорусских компаний

Ограничения сняты с двух компаний, которые занимаются в России убоем и переработкой крупного рогатого скота, производством мяса и мясопродуктов, разделкой, производством полуфабрикатов.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Ограничения на ввоз продукции белорусских компаний "Экспортальфагрупп" и "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин" Россельхознадзором были сняты и со 2 апреля временные ограничения будут отменены, сообщает РИА Новости.

© Sputnik. Владимир Федоренко Россельхознадзор сообщил, когда возобновятся поставки турецких овощей и фруктов

К такому решению в Россельхознадзор пришли после изучения материалов представленных Минсельхозом Белоруссии, по факту расследования причин нарушений требований ЕАЭС и РФ компанией "Экспортальфагрупп" (выявление антибиотиков во ввозимой продукции).

Ведомство также считает возможным отменить со 2 апреля ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов с ООО "Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин", учитывая результаты анализа материалов и гарантии, представленные Минсельхозом Белоруссии по факту расследования причин выявления нарушений требований ЕАЭС и РФ, информацию о проводимой работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации.