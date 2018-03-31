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Страны мира. Китай

"Живой" состав: в Шанхае запустили беспилотную ветку метро

© Sputnik. Евгений Епанчинцев
Новости
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Для перемещения составов в используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки метро "Пуцзян" составляет 6,68 километра.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Эксплуатацию поездов на ветке "Пуцзян" в тестовом режиме запустили 31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт шанхайского метрополитена. Это полностью автоматическая ветка метро.

На ветке "Пуцзян" для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих и резиновых колес. Это позволяет составу более плавно начинать движение, поворачивать и останавливаться, перемещение состава создает гораздо меньше шума, чем движение обычных поездов.

Длина ветки метро "Пуцзян" составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций.

Пересесть на ветку можно с восьмой линии метро на станции Shendu Highway Station (автовокзал Шэньду).

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© Sputnik. Илья Питалев
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Новая ветка метро построена для обслуживания пассажиров уезда Пуцзян городского округа Цзиньхуа, находящегося в южном пригороде крупнейшего китайского мегаполиса.

Отмечается, что использование системы роликовых рельсовых направляющих и резиновых колес позволяет составу более плавно начинать движение, поворачивать и останавливаться, перемещение состава создает гораздо меньше шума, чем движение обычных поездов.

Автоматический тип поезда получил название "Автоматизированная система транспортировки людей" (APM), что означает — состав автоматически начинает движение, открывает и закрывает двери, делает соответствующие оповещения и останавливается.

Поезда оборудованы специальными датчиками, которые регулируют расстояние между составами и тем самым обеспечивают безопасность перемещения пассажиров.

После введения в эксплуатацию еще одной ветки протяженность рельсового полотна шанхайского метро достигла 673 километров, по этому показателю метрополитен китайского мегаполиса занимает первое место в мире.

Число станций шанхайского метро достигло 395, при этом 53 из них – пересадочные.




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