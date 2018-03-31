Украина решила прекратить экономическое сотрудничество с Россией

Сообщение о прекращении программы экономического сотрудничества Украины с Россией в субботу было опубликовано в официальной прессе.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Кабмин Украины на заседании 21 марта без осуждения принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 годы, данное решение было опубликовано в официальной прессе — правительственной газете "Урядовый курьер" ("Правительственный курьер"), 31 марта, сообщает РИА Новости.

"Кабмин Украины постановляет: прекратить действие программы экономического сотрудничества Украины и Российской Федерации на 2011-2020 годы, заключенной 7 июня 2011 года в Москве. Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке правительству Российской Федерации о решении кабмина Украины", — говорится в постановлении.

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Об экономическом сотрудничестве в рамках программы Россия и Украина договорились в 2011 году, документ был подписан премьерами двух стран.

Согласно программе предусматривалось углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Вместе с тем, в ранее подписанном тексте программы не идет речи о возможности прекращения ее действия или разрыве одной из сторон.

В нем прописан механизм контроля за ее реализацией и возможность внесения изменений и дополнений по согласованию сторон.