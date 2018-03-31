Россия намерена выслать 50 британских дипломатов и сотрудников дипмиссии

Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата, на что от Москвы последовало ответное решение. Однако, разница в численности британских дипломатов в России и российских — в Британии, разнилась.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. В Великобританию будут вынуждены вернуться десятки дипломатов и сотрудников дипмиссии, чтобы численность британских дипломатов в России и российских — в Британии была паритетной, сообщает РИА Новости со ссылкой на аккаунт в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — уточнила Захарова.

Захарова напомнила, что Лондон выслал 23 российских дипломата, на что Москва ответила зеркально.

Вслед за этим ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие также решили последовать примеру Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.