Дмитрий Медведев поздравил Владимира Винокура с 70-летним юбилеем

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Непревзойденный импровизатор и обаятельный человек — так отзывается премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей поздравительной речи в адрес народного артиста РСФСР Владимира Винокура, которому 31 марта исполнилось 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

"Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойдённым импровизатором, настоящим королём хорошей шутки", — говорится в телеграмме.

В своем поздравлении Медведев отметил, что у Винокура редкий дар, музыкальность и позитивная энергия артиста воплощаются в "…замечательные эстрадные номера, добрые и весёлые пародии".

Он также добавил, что выступления Владимира Винокура пользуются неизменной популярностью у зрителей.

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Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Отец Натан Львович (1918-1997) занимался строительством, после войны восстанавливал Курск, мать Анна Юльевна (1922) работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель СССР.

В 1989 году Винокур создал собственный театр пародий, руководителем которого он является по настоящее время. В 1997 году театр получил статус государственного. Здесь были подготовлены спектакли "Выхожу один я…", "Нет ли лишнего билетика", "Здравствуйте!", "Вино-Шоу-Кур" и другие. На протяжении многих лет Владимир Винокур сотрудничает с популярными писателями-сатириками Семеном Альтовым, Лионом Измайловым, Альбертом Левиным, Александром Дудоладовым, Яном Таксюром, Алексеем Цапиком, Сергеем Дроботенко, Виктором Коклюшкиным, Ефимом Смолиным и другими.

Владимир Винокур награжден орденами "Знак Почета" (1990), Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2008), Дружбы (2013), медалями.