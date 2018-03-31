20:06 31 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
В.Путин вручил государственные награды в Кремле

Дмитрий Медведев поздравил Владимира Винокура с 70-летним юбилеем

© Sputnik. Алексей Никольский
Новости
Получить короткую ссылку
10 0 0

Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Непревзойденный импровизатор и обаятельный человек — так отзывается премьер-министр России Дмитрий Медведев в своей поздравительной речи в адрес народного артиста РСФСР Владимира Винокура, которому 31 марта исполнилось 70 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт кабмина.

"Вас, яркого, обаятельного человека, по праву считают мастером тонкой репризы, непревзойдённым импровизатором, настоящим королём хорошей шутки", — говорится в телеграмме.

В своем поздравлении Медведев отметил, что у Винокура редкий дар, музыкальность и позитивная энергия артиста воплощаются в "…замечательные эстрадные номера, добрые и весёлые пародии".

Он также добавил, что выступления Владимира Винокура пользуются неизменной популярностью у зрителей.

Проректор по развитию Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов
© Sputnik. Александр Натрускин
Сафонов о профессиях будущего: конкурентом компьютеру будет творчество

Руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР Владимир Натанович Винокур родился 31 марта 1948 года в Курске. Отец Натан Львович (1918-1997) занимался строительством, после войны восстанавливал Курск, мать Анна Юльевна (1922) работала преподавателем русского языка и литературы, заслуженный учитель СССР.

В 1989 году Винокур создал собственный театр пародий, руководителем которого он является по настоящее время. В 1997 году театр получил статус государственного. Здесь были подготовлены спектакли "Выхожу один я…", "Нет ли лишнего билетика", "Здравствуйте!", "Вино-Шоу-Кур" и другие. На протяжении многих лет Владимир Винокур сотрудничает с популярными писателями-сатириками Семеном Альтовым, Лионом Измайловым, Альбертом Левиным, Александром Дудоладовым, Яном Таксюром, Алексеем Цапиком, Сергеем Дроботенко, Виктором Коклюшкиным, Ефимом Смолиным и другими. 

Владимир Винокур награжден орденами "Знак Почета" (1990), Почета (2000), "За заслуги перед Отечеством" IV (2003) и III степеней (2008), Дружбы (2013), медалями.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чем запомнится март: лучшие фото в объективе Sputnik
Китайский шеф-повар разделывает мясо на воздушном шарике с завязанными глазами
На гвоздях и воздушном шаре: как повар нарезает мясо
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia