МИД России направил Британии список вопросов по делу Скрипалей

14 вопросов направил МИД России своим британским коллегам в связи со сфабрикованным против Москвы "делом Скрипалей". Нота со списком вопросов опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

СУХУМ, 31 мар — Sputnik. Список вопросов к Британии Российский МИД опубликовал на официальном сайте, сообщает РИА Новости. Москва требует от Лондона объяснений, почему России отказано в праве доступа к двум российским гражданам. Речь идет об экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипаль и его дочери Юлии, которые были отравлены нервно-паралитическим газом в Солсбери, 4 марта.

В числе 14 вопросов Москва просит пояснить, "имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком".

Кроме того, Россия задала вопрос о том, какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим, а также как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента.

Также, Россия просит Великобританию разъяснить, на основании каких маркеров было определено, что Сергея и Юлию Скрипаль отравили веществом российского происхождения.

В том числе Россию интересует, "на основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери", и "разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании".