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США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Российские дипломаты покинули Вашингтон под марш "Прощание славянки"

© Sputnik. Алексей Агарышев
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (49)
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Первая группа российских дипломатов покинула посольство России в Вашингтоне в субботу. Ожидается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15.00 по местному времени (22.00 мск).

СУХУМ, 31 мар —Sputnik. Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона, сообщает РИА Новости.

Автобус с дипломатами отъезжал от здания посольства под марш "Прощание славянки", так же, как и в Лондоне некоторое время назад. Вторая группа дипломатов будет выезжать в аэропорт предположительно 15.00 по местному времени (22.00 мск).

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек

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За ними в Вашингтон прибыли два самолета, один из которых на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберёт 14 семей.

Власти США 26 марта потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля.

Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

Решение было принято под предлогом того, что россияне якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".

При этом сотрудники из генконсульства в Сиэтле не объявлены персонами нон грата.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, они перейдут на работу в другие российские дипломатические учреждения – в генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке и в посольство в Вашингтоне.

Из страны уезжают дипломаты, которые отвечали за сферы взаимодействия с США в области культуры, торговли, экономики, космоса.

Вместе с тем Антонов уверенно заявил, что посольство "не снизит эффективности" и будет продолжать "эффективно работать для стабилизации российско-американских отношений, чтобы не допустить их сваливания в пропасть".

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Высылка российских дипломатов стала очередным подобным шагом властей США. Подобное произошло и в декабре 2016 года, при администрации Барака Обамы. Тогда из страны были высланы 35 дипломатов РФ и закрыв доступ на две "посольские дачи".

Тогда эти действия объяснялись "шпионажем" россиян и якобы вмешательством РФ в выборы в США.

Спустя полгода российские власти ответили на эти действия, предписав сократить число сотрудников американских дипучреждений в России и закрыв доступ на два объекта США в Москве. После этого в августе 2017 года США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, здание которого так же было арестовано.

Отношение России и Великобритании резко ухудшились после случая отравления семьи Скрипалей в Лондоне. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, утверждая, что к производству вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, причастно российское государство, на что Россия отвечает категорическим отрицанием.
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (49)



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