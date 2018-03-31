Российские дипломаты покинули Вашингтон под марш "Прощание славянки"

СУХУМ, 31 мар —Sputnik. Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона, сообщает РИА Новости.
Автобус с дипломатами отъезжал от здания посольства под марш "Прощание славянки", так же, как и в Лондоне некоторое время назад. Вторая группа дипломатов будет выезжать в аэропорт предположительно 15.00 по местному времени (22.00 мск).
В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек
За ними в Вашингтон прибыли два самолета, один из которых на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберёт 14 семей.
Власти США 26 марта потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля.
Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.
Решение было принято под предлогом того, что россияне якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля".
При этом сотрудники из генконсульства в Сиэтле не объявлены персонами нон грата.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, они перейдут на работу в другие российские дипломатические учреждения – в генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке и в посольство в Вашингтоне.
Из страны уезжают дипломаты, которые отвечали за сферы взаимодействия с США в области культуры, торговли, экономики, космоса.
Вместе с тем Антонов уверенно заявил, что посольство "не снизит эффективности" и будет продолжать "эффективно работать для стабилизации российско-американских отношений, чтобы не допустить их сваливания в пропасть".
Высылка российских дипломатов стала очередным подобным шагом властей США. Подобное произошло и в декабре 2016 года, при администрации Барака Обамы. Тогда из страны были высланы 35 дипломатов РФ и закрыв доступ на две "посольские дачи".
Тогда эти действия объяснялись "шпионажем" россиян и якобы вмешательством РФ в выборы в США.
Спустя полгода российские власти ответили на эти действия, предписав сократить число сотрудников американских дипучреждений в России и закрыв доступ на два объекта США в Москве. После этого в августе 2017 года США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, здание которого так же было арестовано.