Полная миграция при смене номера: в WhatsApp появилась новая функция

Теперь WhatsApp облегчает уведомление конкретных контактов о том, что вы изменили номер телефона. На данный момент функция введена в экспериментальном формате.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. В WhatsApp добавили функцию полной миграции при смене номера, пишет Sputnik Армения со ссылкой на WABetaInfo.

В предыдущем обновлении возможность переноса контактов уже была. WhatsApp автоматически уведомлял все группы, в которых состоял участник. В последней версии пользователь может выбрать, хочет ли он уведомить об изменении номера некоторые или все свои контакты.

Пока новая функция WhatsApp доступна только в бета-версии Android 2.18.97 в Google Play Store. Приложение мессенджера для iOS должно также получить ее в ближайшее время.