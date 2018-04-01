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Студентка филологического факультета МГУ (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова) Нина Цветаева на занятиях по машинописи и стенографии.

В России ликвидировали невостребованную профессию

© Sputnik. Евгений Тиханов
Новости
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Приказ о ликвидации профессии стенографиста подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих в связи с ликвидацией профессии стенографиста, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Говорит Москва".

Соответствующий приказ о ликвидации данной профессии подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Рукопожатие коллег
© Fotolia/ Pressmaster
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Отмечается, что такое решение принято в связи с невостребованностью этой сферы деятельности.

Стенография подразумевает использование при письме особых знаков и сокращений, что позволяет быстрее записывать устную речь.

Скорость такого письма обычно превосходит скорость обычного в 4-7 раз.

В конце декабря ВЦИОМ провел опрос о наименее востребованных профессиях для начала карьеры. К таковым россияне отнесли работу дворника, занятость в сфере жилищно-коммунальных услуг, водителя, таксиста и няни в детском саду.




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