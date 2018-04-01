Две команды ФК "Леон-Гагра" заняли призовые места на турнире в Сочи

Международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок Черного моря", в котором принял участие ФК "Леон Гагра" из Абхазии, прошел с 25 марта по 1 апреля в Сочи.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Детские команды ФК "Леон-Гагра" заняли первое и третье места в детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок Черного моря", сообщил корреспонденту Sputnik тренер этого клуба Георгий Арутюнов в воскресенье 1 апреля.

"Среди детей в возрасте от шести и до семи лет наша команда заняла первое место в этом турнире, а ребята 2010 года рождения заняли третье место. Нашему клубу всего полтора года и сочинский турнир стал вторым по счету в карьере, первый был в Сухуме. В общем, дети проявили себя хорошо, я доволен результатами", — рассказал Арутюнов.

Помимо призовых мест, добавил тренер ФК "Леон-Гагра", многие молодые игроки удостоились отличительных наград – лучшим защитником турнира был признан Герман Конджария, лучшим нападающим турнира стал Амир Амичба, Лука Конджария получил "Приз зрительских симпатий", грамоты "Лучший игрок своей команды" получили Франц Агрба и Хаит Барциц.

В Международном детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок Черного моря", который прошел с 25 марта по 1 апреля 2018 года, участие приняли около десяти команд из Сочи, Ростова на Дону, Республики Башкортостан.