18:59 01 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Детско-юношеский футбольный турнир Кубок черного моря

Две команды ФК "Леон-Гагра" заняли призовые места на турнире в Сочи

© Фото: предоставлено: Георгием Арутюновым
Новости
Получить короткую ссылку
63 0 0

Международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок Черного моря", в котором принял участие ФК "Леон Гагра" из Абхазии, прошел с 25 марта по 1 апреля в Сочи.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Детские команды ФК "Леон-Гагра" заняли первое и третье места в детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок Черного моря", сообщил корреспонденту Sputnik тренер этого клуба Георгий Арутюнов в воскресенье 1 апреля.

Футбольный Клуб «Динамо»
© Фото: Федерация Футбола Абхазии
Детская команда "Динамо" стала бронзовым призером турнира в Сочи

"Среди детей в возрасте от шести и до семи лет наша команда заняла первое место в этом турнире, а ребята 2010 года рождения заняли третье место. Нашему клубу всего полтора года и сочинский турнир стал вторым по счету в карьере, первый был в Сухуме. В общем, дети проявили себя хорошо, я доволен результатами", — рассказал Арутюнов.

Помимо призовых мест, добавил тренер ФК "Леон-Гагра", многие молодые игроки удостоились отличительных наград – лучшим защитником турнира был признан Герман Конджария, лучшим  нападающим турнира стал Амир Амичба, Лука Конджария получил "Приз зрительских симпатий", грамоты "Лучший игрок своей команды" получили Франц Агрба и Хаит Барциц.

В Международном детско-юношеском футбольном турнире "Весенний кубок Черного моря", который прошел с 25 марта по 1 апреля 2018 года, участие приняли около десяти команд из Сочи, Ростова на Дону, Республики Башкортостан.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крупнейший в мире морской мост Гонконг –Макао
США и Россия выслали дипломатов из стран
Дипмиссия завершена: как снимали флаги с закрытых генконсульств России и США
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia