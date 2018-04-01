Объявленные в США персонами нон грата российские дипломаты вернулись в Москву

Самолет с российскими дипломатами приземлился в международном аэропорту Внуково. Это уже второй борт, доставивший на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в терминале 2 аэропорта Внуково около 13.00 мск., на его борту находятся дипломаты с членами семей, в том числе те российские дипломаты, которые работали в ООН в Нью-Йорк, сообщает РИА Новости. Это уже второй борт, доставивший на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов.

В субботу из Вашингтона в Москву вылетел самолет, который сделал посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать россиян.

В общей сложности в субботу из США улетело 171 человек.

В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В четверг МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата.

Кроме того, Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.