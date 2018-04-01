14:53 01 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле

Объявленные в США персонами нон грата российские дипломаты вернулись в Москву

© Sputnik. Алексей Агарышев
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (50)
7 0 0

Самолет с российскими дипломатами приземлился в международном аэропорту Внуково. Это уже второй борт, доставивший на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. Самолет специального летного отряда "Россия" приземлился в терминале 2 аэропорта Внуково около 13.00 мск., на его борту находятся дипломаты с членами семей, в том числе те российские дипломаты, которые работали в ООН в Нью-Йорк, сообщает РИА Новости.  Это уже второй борт, доставивший на родину объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов.

В субботу из Вашингтона в Москву вылетел самолет, который сделал посадку в Нью-Йорке, чтобы забрать россиян.

В общей сложности в субботу из США улетело 171 человек.

США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
© Sputnik. Алексей Агарышев
Российские дипломаты покинули Вашингтон под марш "Прощание славянки"

В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других заявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.

В четверг МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата.

Кроме того, Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (50)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Проверка пожарной безопасности в торговых центрах
    Уроки Кемерова

    В Казахстане после трагедии в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове изменятся строительные нормы.

  • Президент Центра перспективных исследований, представитель Российского института стратегических исследований в Кыргызской Республике Сергей Масаулов. Архивное фото
    Призрачная угроза

    Эксперт рассказал, почему в Кыргызстане меньше проявлений терроризма, чем у соседей, но шире распространяются экстремистские взгляды.

  • 25 тысяч евро в коробках с конфетами обнаружили минские таможенники в посылке
    Французские сладости

    Белорусские таможенники обнаружили 25 тысяч евро в коробках с шоколадными конфетами, которые были отправлены из Франции жителю Минска.

  • Вилнис Кирсис
    Это низко!

    Мэр Риги Нил Ушаков осадил депутата Вилниса Кирсиса, усомнившегося в искренности помощи семьям погибших при пожаре в Кемерове.

  • Жители Клайпеды скорбят вместе с Кемерово
    В память о жертвах

    Депутаты городского совета Клайпеды почтили минутой молчания жертв пожара, произошедшего в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

  • Тирасполь
    Надежда на встречу

    Когда состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, рассказал глава МИД непризнанной республики.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Прерванный полет

    Три рейса авиакомпании "Уральские авиалинии" из Таджикистана в Россию отменили из-за неразрешенной ситуации между авиавластями двух стран.

  • Сайгак
    Куда с рогами?

    Браконьеры из Узбекистана пытались переправить в Россию более сотни рогов сайгаков, занесенных в Красную книгу.

  • Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа
    Тяжелая зависимость

    В Госдуме решение Эстонии запретить въезд россиянам из "списка Магнитского" объяснили зависимостью Таллинна и отсутствием собственной внешней политики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Крупнейший в мире морской мост Гонконг –Макао
Минобороны опубликовало видео испытаний ракеты Сармат
Испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат": видео
Показатели работы Черноморэнерго в 2017 году
Итоги работы "Черноморэнерго" за 2017 год

Соцсети

Sputnikabkhazia