На западе Ирана произошло землетрясение: есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе границы Ирана и Ирака.

СУХУМ, 1 апр — Sputnik. В результате землетрясения магнитудой 5,3 произошедшего на западе Ирана пострадали более 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Тасним.

"Из-за сегодняшнего землетрясения на данный момент пострадали 23 человека, они получили амбулаторную медицинскую помощь", — заявил представитель сферы здравоохранения в провинции Керманшах Мазиар Тахмасеби.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе границы Ирана и Ирака в 170 километрах к северо-востоку от иракского Багдада и в 17 километрах к юго-западу от иранского города Сере-Поле-Зохаб (провинция Керманшах).

Институт геофизики при Тегеранском университете сообщил, что магнитуда землетрясния составляла 5,3.