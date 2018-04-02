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Хакерская атака: похищены данные пяти миллионов банковских карт в США

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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На протяжении без малого года хакерская группа JokerStash собирала данные клиентов розничных сетей США, в основном из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Часть информации выставлена на продажу.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Данные пяти миллионов банковских карт, принадлежащих клиентам американских магазинов розничной торговли, похищены хакерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на действующую в сфере компьютерной безопасности компанию Gemini Advisory.

По данным компании, за преступлением стоит хакерская группа JokerStash, которая на днях объявила о взломе данных и выставила 125 тысяч данных на продажу.

"В сотрудничестве с несколькими финансовыми организациями мы подтвердили с высокой степенью уверенности, что записи были украдены у клиентов магазинов Saks Fifth Avenue и Lord & Taylor в период с мая 2017 года по настоящее время", — говорится в сообщении.

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Большинство пострадавших клиентов магазинов, входящих в структуру канадской компании Hudson's Bay Co, проживают в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В сообщении также напоминается, что ранее хакеры из упомянутой группы взломали данные клиентов таких сетевых магазинов как Whole Foods, Chipotle, Omni Hotels & Resorts и отелей сети Trump Hotels, основанной в свое время действующим президентом США.

"Нынешняя хакерская атака является одной из самых больших и самых разрушительных, когда-либо поражавших розничные компании", — констатируют эксперты.




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