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Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором

Telegram не передаст ключи шифрования ФСБ России

© Sputnik. Кирилл Каллиников
Новости
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Ранее Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности и дал 15 дней, чтобы предоставить ФСБ РФ информацию, необходимую для декодирования сообщений.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Юристы Telegram заявили Роскомнадзору, что выполнить требования ФСБ по ключам шифрования сообщений технически невозможно, сообщает РИА Новсти.

Мессенджер Telegram может быть заблокирован Роскомнадзором
© Sputnik. Кирилл Каллиников
Роскомнадзор: у Telegram 15 дней для предоставления ФСБ нужной информации

"Администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных сообщений", — сказано в официальном ответе адвоката Дмитрия Динзе. 

В начале этой недели истекает 15-дневный срок, отведенный надзорным ведомством администрации Telegram на предоставление ФСБ ключей шифрования. В противном случае Роскомнадзор грозится подать в суд иск о блокировке мессенджера в России.

По словам Динзе, Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида каналов для обмена сообщениями — облачные и секретные чаты.

"Сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не сохраняются на серверах. Переписка пользователей облачных чатов хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте", — пояснил адвокат.

Мессенджер
© Sputnik. Александр Кряжев
В течение последнего месяца Telegram воспользовались 200 миллионов человек

Подсистемы Telegram находятся на территории различных государств и управляются различными юридическими лицами, добавил Динзе.

Роскомнадзор направил в Telegram уведомление 20 марта — сразу после того, как Верховный суд России отказался удовлетворить иск юристов Telegram о признании недействующим приказа ФСБ, которым утвержден порядок предоставления данных, необходимых для декодирования сообщений пользователей.

В уведомлении, опубликованном на сайте Роскомнадзора, указывается на неисполнение мессенджером закона "Об информации (…)", выразившееся в том, что Telegram не предоставил в ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В уведомлении говорится, что факт неисполнения подтвержден судами в конце 2017 года.

Речь идет о решении оштрафовать Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

Создатель Telegram Павел Дуров в ответ на это заявил, что Telegram будет выступать за свободу и неприкосновенность частной жизни своих пользователей, и угрозы блокировать мессенджер не принесут плодов.

Telegram не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в стране после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).




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