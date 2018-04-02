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Цветы у портрета посла России в Турции А. Карлова

Турецкий суд выдал ордер на арест Гюлена по делу об убийстве посла России Карлова

© Sputnik. Максим Блинов
Новости
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Вооруженное нападение на Андрея Карлова произошло 19 декабря в Анкаре. Посол получил ранение на публичном мероприятии и впоследствии скончался.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk в понедельник.

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Телеканал ссылается на решение суда, который пришел к выводу, что Гюлен дал приказ об убийстве Карлова.

Всего по делу об убийстве российского посла арестовано семь человек, трое их которых бывшие полицейские. Также среди них глава издательской группы Guru Medya, бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий Турции и организатор фотовыставки, на которой погиб дипломат.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Анкара также обвиняет Гюлена в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, однако проповедник эти обвинения отвергает. Ранее турецкие суды неоднократно выдавали ордеры на его арест, а Минюст Турции обращался в США с запросом о его экстрадиции.




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