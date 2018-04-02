Детский ансамбль "Каданс" победил на конкурсе в Санкт-Петербурге

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Будущее планеты" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 31 марта.

СУХУМ, 2 – Sputnik. Вокально-инструментальный ансамбль "Каданс" стал победителем Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества "Будущее планеты", сказал в интервью Sputnik руководитель ансамбля "Каданс" Алик Алавердян.

"После того, как мы очень удачно выступили на конкурсе в ноябре в подмосковном Пушкино, буквально через две-три недели, поступило предложение от питерцев поучаствовать в их конкурсе. Мы посидели и подумали, а почему бы и нет, и начали готовиться, потому что подготовка к конкурсу — это вещь серьезная", — добавил он.

Помимо того, что "Каданс" выступил в Санкт-Петербурге как ансамбль, четыре участницы выступили в разных возрастных категориях.

"Лауреатом первой премии у нас стала Ариана Мамацева, она покорила жюри и, безоговорочно, все голоса жюри были отданы ей, это возрастная категория от 15 до 17 лет. Камилла Кварацхелия стала лауреатом третьей премии в возрастной категории от 18 до 20 лет, Сария Черкезия стала дипломантом первой премии в возрастной категории от 12 до 14 лет, и Арина Жукова стала лауреатом третьей премии в возрастной категории от 10 до 12 лет", — подчеркнул руководитель коллектива.

© Фото: предоставлено: Ансамбль "Каданс" Ансамбль "Каданс"

"Каданс" среди ансамблей был признан лучшим и стал лауреатом первой премии.

"Мы репетировали очень долго и усердно, готовились примерно три месяца. Конечно репертуар наш очень понравился, мы выступили от удуши и очень довольны своим выступлением", — сказала участница ансамбля Соломея Еник.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Каданс" команда

Алик Алавердян рассказал, что конкурс в Санкт-Петербурге был очень серьезный.

"Там была серьезная соревновательная программа. Бурные аплодисменты должны были прозвучать в нашу честь 30-го марта на гало-концерте, где нам должны были вручить самый главный приз фестиваля – Гран-при, но в связи с тем, что по некоторым обстоятельствам, не будем говорить по каким, мы не смогли дальше продолжить наше пребывание, нам пришлось уехать и довольствоваться только нашими первыми местами а Гран-при перешел Казахстану, который занял второе место", — рассказал Алавердян.

Лучшим бас-гитаристом конкурса был признан Артем Алавердян. "Участие в конкурсе было очень волнительным и трудным, мы сначала переживали как обычно выходя на сцену. Судьи были очень критичны, мне это понравилось, потому, что я очень люблю конкуренцию и честно говоря, не ожидал получить этот специальный приз", — поделился своими впечатлениями Артем Алавердян.

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества "Будущее планеты" проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 31 марта.