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Илон Маск

Черная полоса Илона Маска: акции Tesla рухнули на пять процентов

© AFP 2018/ ERIC PIERMONT
Новости
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Акции компании Tesla по итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник потеряли 5,1 процента, снизившись до 252 доллара за штуку.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Резкое падение акций и большие потери компании "Tesla" американского изобретателя и миллиардера Илона Маска происходят на фоне череды негативных для компании событий, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство MarketWatch.

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Так, 23 марта Tesla Model X, двигаясь в режиме автопилота, попала в ДТП, в результате чего автомобиль сгорел, а водитель скончался от полученных травм. День спустя компания объявила об отзыве 123 тысяч седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля.

Позднее международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя.

Глава компании Илон Маск не унывает и пытается отшучиваться. 1 апреля в шутку он заявил о полном банкротстве компании. "Несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась. Настолько, что вы не поверите", — написал миллиардер в Twitter.




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