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Полиция на улице Castle street британского города Солсбери рядом с местом, где был найден в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Британские СМИ: Скрипалей отравили после получения тайного счета в банке

© AP Photo. PA/Steve Parsons
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (53)
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Генеральную доверенность для взятия под свой контроль секретного банковского счета от отца Юлия Скрипаль получила в конце февраля. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Юлия Скрипаль получила доступ к секретному банковскому счету со 150 тысячами фунтов в конце февраля, после чего она была отравлена в Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mirror.

Газета ссылается на слова племянницы Сергея Викторию Скрипаль.

"В конце февраля Юлия получила генеральную доверенность от своего отца Сергея, чтобы взять под свой контроль секретный банковский счет, принадлежавший ее брату Александру", — говорит она.

Как пишет газета, эти деньги были получены после продажи дома в Британии. Он принадлежал брату Юлии Александру, "погибшему при неизвестных обстоятельствах в прошлом году в Санкт-Петербурге", и его бывшей жене Наталье, которая продала дом и половину денег отдала Александру.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Лондоне. Власти Британии обвинили в произошедшем Россию, утверждая, что к производству вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, причастно российское государство.

Россия этот факт категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (53)



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