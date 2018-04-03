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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на заседании Кабинета министров Украины в Киеве.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы МИД Украины

© Sputnik. Стрингер
Новости
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Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова из-за помех россиянам при голосовании на выборах президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Здание посольства Российской Федерации в Киеве
© Sputnik. Стрингер
Полиция в Киеве заблокировала вход в посольство России

Восемнадцатого марта украинские полицейские заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове. Россиянам не давали принять участие в голосовании. По данным следствия, распоряжения давал Аваков.

В МИД заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

"То, что сделали украинцы, — они еще раз показали свою агрессивность и абсолютную некооперабельность", — заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24".

Украина стала единственным государством, запретившим голосовать россиянам на территории дипмиссий.




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