Черноморский флот будет защищать российские суда от украинских пиратов

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Командование Черноморского флота сообщило о готовности обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием российского судна украинскими пограничниками, сообщает Sputnik Эстония.
В сообщении отмечено, что такой инцидент представляет собой реальную опасность возникновения в Черном море настоящего пиратства на государственном уровне.
Черноморский флот заявил о готовности в случае получения соответствующего приказа обеспечить безопасность российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.
Командование Черноморского флота заявило, что агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего пиратства на государственном уровне.
Незаконный захват российского рыболовецкого судна "Норд" Украинскими пограничниками был зафиксирован 26 марта.
Пограничники доставили захваченное судно в украинский порт Бердянск, а на российских рыбаков были составлены административные протоколы, при этом запретили им покидать судно.
Капитан "Норда" Владимир Горбина сказал, что задержанных рыбаков фактически принуждали признать себя украинцами в обмен на свободу.