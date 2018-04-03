Черноморский флот будет защищать российские суда от украинских пиратов

26 марта пограничники Украины незаконно захватили российское рыболовецкое судно "Норд", предлогом для этого стало нарушение его экипажем морской границы.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Командование Черноморского флота сообщило о готовности обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря после инцидента с задержанием российского судна украинскими пограничниками, сообщает Sputnik Эстония.

В сообщении отмечено, что такой инцидент представляет собой реальную опасность возникновения в Черном море настоящего пиратства на государственном уровне.

Черноморский флот заявил о готовности в случае получения соответствующего приказа обеспечить безопасность российского судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.

Командование Черноморского флота заявило, что агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирование настоящего пиратства на государственном уровне.

Незаконный захват российского рыболовецкого судна "Норд" Украинскими пограничниками был зафиксирован 26 марта.

Пограничники доставили захваченное судно в украинский порт Бердянск, а на российских рыбаков были составлены административные протоколы, при этом запретили им покидать судно.

Капитан "Норда" Владимир Горбина сказал, что задержанных рыбаков фактически принуждали признать себя украинцами в обмен на свободу.