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Аман Тулеев

Бывший губернатор Кемеровской области стал депутатом областного совета

© Sputnik. Александр Кряжев
Новости
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Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев стал депутатом областного совета, сообщил РИА Новости представитель областной избирательной комиссии.

Он пояснил, что Тулеев получил вакантный мандат как зарегистрированный кандидат из единого списка, выдвинутого Кемеровским региональным отделением партии "Единая Россия". В 2013 году Тулеев возглавлял этот список, но депутатом не стал, так как занимал пост главы региона.

Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля, через неделю после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека. Президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сергея Цивилева.

Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появлялись слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась и 12 августа он вернулся на работу.




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