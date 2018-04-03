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В Греции нашли клад с монетами, которым 1500 лет

Клад до востребования: археологи нашли в Греции древние монеты

© Фото: moya-planeta
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Клад с монетами, которым насчитывается около 1500 лет, археологи нашли в разрушенном здании древнегреческого города Коринфа. Ученые гадают, почему за кладом так и не пришел владелец.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Монеты были найдены на глубине примерно 30–40 сантиметров под обрушившейся черепичной крышей, сообщает Клуб путешественников "Моя планета".

Археологи вели раскопки в разрушенном здании древнего греческого города Коринфа. Найденный клад из 119 монет датируется 337—491 годом н. э..

Возглавлявший раскопки профессор Университета штата Калифорния (США) Пол Скотон говорит, что в доме, где проводили раскопки, не были обнаружены человеческие останки.

В Греции нашли клад с монетами, которым 1500 лет

                        ©
                    Фото:  moya-planeta
В Греции нашли клад с монетами, которым 1500 лет

Само здание, где обнаружили клад, располагалось рядом с остатками того, что могло быть рабочим двором. По словам ученого, об этом свидетельствует найденный мусор, необработанное железо и кости животных.

Ученый уточнил, что самая старая из монет была выпущена вскоре после смерти римского императора Константина Великого (337 год н. э.), а самые новые же монеты приходятся на начало царствования византийского императора Анастасия I (491 год н. э.).

Археологи задаются вопросом, почему хозяин не забрал свои накопления, хотя достать их было достаточно легко. Большая часть монет клада сделана из бронзы. 




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