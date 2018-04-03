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В Британии не смогли установить страну происхождения применённого в Солсбери вещества

Британцы не смогли установить происхождение вещества, которым отравился Скрипаль

© REUTERS/ Peter Nicholls
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (54)
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Глава химической лаборатории в Портон-Даун подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Специалисты британской химической лаборатории не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы военной лаборатории в Портон-Даун телеканалу Sky News.

При этом глава химической лаборатории в Портон-Даун подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (54)



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