Британцы не смогли установить происхождение вещества, которым отравился Скрипаль

Глава химической лаборатории в Портон-Даун подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Специалисты британской химической лаборатории не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы военной лаборатории в Портон-Даун телеканалу Sky News.

Theresa May's spokesman says the Prime Minister would "much rather" have a constructive partner in Russia and believes challenges posed by Russia will "last for years" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 3 апреля 2018 г.

При этом глава химической лаборатории в Портон-Даун подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.