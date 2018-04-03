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Маргарита Симоньян

Симоньян поблагодарила США и НАТО: аудитория RT выросла почти на 40%

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Международная исследовательская компании Ipsos провела новое исследование, в котором были дополнительно представлены девять стран, с их учетом еженедельная аудитория RT составила сто миллионов человек в 47 из более чем ста стран, где вещает телеканал.

СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Еженедельная телеаудитория RT в 38 странах, в которых проводили исследование в 2015 году, выросла на 36%, увеличившись с 70 млн до 95 млн зрителей, сообщает RT со ссылкой на исследование международной исследовательской компании Ipsos.

В США еженедельная аудитория RT выросла более чем на 30% — с 8 до 11 млн зрителей. В Европе еженедельная аудитория RT насчитывает 43 млн человек в 15 странах.

"Выражаю огромную человеческую благодарность американскому минюсту, британскому правительству, лично Соросу, всему НАТО, а также многочисленной западной прессе и НКО. Благодаря вашим коллективным усилиям, еженедельная аудитория РТ выросла на треть и достигла 100 млн человек только в тех странах, где проводилось исследование международной компании Ipsos.T", — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram канале.

Логотип телеканала Russia Today на здании в Москве.
© Sputnik. Евгений Биятов
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Наибольший прирост аудитории был отмечен в странах Латинской Америки — в этом регионе еженедельная аудитория RT выросла почти в три раза — до 17 млн зрителей (18 млн с учётом данных, полученных из стран, где исследование проводилось впервые.

С 1 апреля телеканал RT исключен из ветки вещания компанией-провайдером, транслировавшей эфир в Вашингтоне.

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию на американские выборы. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.




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