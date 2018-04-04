Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии: четыре человека пострадали

Полиция города Сан Бруно в Калифорнии подтвердила информацию о ранении четырех человек в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube и одном погибшем.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Сан-Бруно, пострадали четыре человека, открывшая стрельбу женщина покончила с собой.

Полиция знает только об одном стрелке в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, сообщил журналистам шеф полиции Сан-Бруно в Калифорнии Эд Барберини.

"Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение", — сказал Барберини на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.

Информацию об одном погибшем и четырех раненых подтвердила полиция.

"Всего у нас четверо жертв (пострадавших – ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.

Представитель больницы в Сан-Франциско сообщал о трех людях, доставленных в медицинское учреждение, один из которых находится в критическом состоянии.

Телеканал ABC News опубликовал видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии.

На записи видно, как правоохранители досматривают сотрудников офиса, вышедших из здания.