Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии: четыре человека пострадали

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Сан-Бруно, пострадали четыре человека, открывшая стрельбу женщина покончила с собой.
Полиция знает только об одном стрелке в штаб-квартире YouTube в Калифорнии, сообщил журналистам шеф полиции Сан-Бруно в Калифорнии Эд Барберини.
"Предположительно, это женщина, которая нанесла себе огнестрельное ранение", — сказал Барберини на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
Информацию об одном погибшем и четырех раненых подтвердила полиция.
"Всего у нас четверо жертв (пострадавших – ред.), которых доставили в больницу с огнестрельными ранениями, и еще один человек, который скончался в здании", — заявил журналистам начальник полиции города Эд Барберини.
Представитель больницы в Сан-Франциско сообщал о трех людях, доставленных в медицинское учреждение, один из которых находится в критическом состоянии.
Телеканал ABC News опубликовал видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии.
На записи видно, как правоохранители досматривают сотрудников офиса, вышедших из здания.
Video appears to show people being searched amid evacuation during "active shooter" situation at YouTube's headquarters in San Bruno, California. https://t.co/nToqhLSGq9 pic.twitter.com/1TuxyBtGVm— ABC News (@ABC) 3 апреля 2018 г.