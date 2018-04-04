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Города мира. Шанхай

Китай призвал членов ВТО противостоять торговой войне, развязанной США

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Китай предпримет равноценные контрмеры в ответ на решение США, "это необходимые меры для реакции на чрезвычайную ситуацию и оправданные действия для подавления распространения торгового протекционизма", заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik. Китай призвал все страны-участницы Всемирной торговой организации (ВТО) совместно с Пекином противостоять торговому протекционизму США, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постпреда Китая при ВТО Чжана Сянчэня.

"Опубликованный США список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов Всемирной торговой организации, Китай в связи с этими ошибочными действиями США намерен в ближайшее время прибегнуть к механизму урегулирования споров ВТО, вместе с тем мы призываем всех членов ВТО совместно с Китаем решительно противостоять торговому протекционизму США", — заявил Чжан Сянчэнь, слова которого приводятся в аккаунте министерства коммерции КНР в соцсети Weibo.

Китайский рабочий рядом с лавкой, раскрашенной в цвет американского флага
© AP Photo. Ng Han Guan
Торговая война: Китай ввел пошлины на товары из США

По словам китайского постпреда, "действия США серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему".

Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.




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