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Акция по проверке грамотности Тотальный диктант

Текст "Тотального диктанта" будут читать знаменитости

© Sputnik. Илья Питалев
Новости
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Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Телеведущий Михаил Шац прочтет текст "Тотального диктанта" в Красноярске, поэтесса Ирина Астахова — в Иркутске, в Тюмени диктовать будет участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине — актер Виктор Сухоруков, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Ольгу Ребковец.

"В городе-победителе будет диктовать автор Гузель Яхина. В качестве призов городам-финалистам обещали участие медийных персон. В Красноярск приедет диктовать Михаил Шац. Он согласился принять участие в акции там. В Иркутске будет диктовать Ирина Астахова", — рассказала организатор.

По ее словам, в Тюмени будет диктовать участник шоу "Студия Союз" на ТНТ Виктор Щетков, а в Таллине идет процесс организации участия Виктора Сухорукова.

"Тотальный диктант" — ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. "Тотальный диктант-2018" пройдет 14 апреля. Текст международной акции грамотности этого года войдет в новый роман Гузель Яхиной "Дети мои" и будет посвящен одному дню жизни учителя немецкой словесности — жителя немецкой колонии на Волге. Главной площадкой "Тотального диктанта-2018" станет атриум корпуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.




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