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Организация по запрещению химического оружия ответила России по "делу Скрипаля"

© AP Photo. Andrew Matthews
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (55)
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Ответы от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) изучаются в постпредстве России.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Россия получила от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на присланные ею на прошлой неделе вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство России при организации.

"Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем", — рассказали в дипмиссии.

Москва направила в воскресенье ОЗХО список из 13 вопросов, связанных с "делом Скрипалей". Согласно одному из них, Москву интересует, "какого рода помощь Лондон запросил у техсекретариата ОЗХО" в связи с "делом Скрипалей".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (55)



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