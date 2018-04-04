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Города мира. Шанхай

Китай ввел пошлины на более чем 100 товаров из США

© Sputnik. Александр Вильф
Новости
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Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на товары из Поднебесной, сообщает Центральное телевидение Китая.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Пекин вводит пошлины на сотню с лишним наименований товаров из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Госсовет Китая принял решение о введении 25% пошлины на 106 наименований товаров 14 категорий, ввозимых из США, в том числе соевые бобы, автомобили и продукцию химической промышленности", — уточнили СМИ.

Это стало ответом на публикацию Вашингтоном обширного списка китайских товаров, которые планируется обложить сбором.

Города мира. Шанхай
© Sputnik. Илья Питалев
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Ранее стало известно, что США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так Соединенные Штаты намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. По подсчету американской администрации, Китай будет терять на этих пошлинах около 50 миллиардов долларов ежегодно.

В конце марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", который позволяет вводить ограничения в отношении продукции, производимой в КНР. По его словам, эта инициатива обойдется Пекину примерно в 60 миллиардов долларов.

Власти Китая неоднократно заявляли, что не хотят торговой войны с США, но не боятся ее и имеют все возможности для защиты своих интересов.




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