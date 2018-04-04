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Один человек погиб при пожаре в ТЦ Персей в Москве

Один человек погиб при пожаре в ТЦ "Персей" в Москве

© Фото: Кирилл Васильев
Новости
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Пожару присвоен второй ранг сложности, есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Пожар в торговом центре "Персей" на востоке Москвы полностью потушили, но не обошлось без жертв: погиб сотрудник торгового центра, а трое спасателей пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ГУМЧС Москвы Илью Денисова.

"Один человек, сотрудник ТЦ, погиб. Пострадали три сотрудника Федеральной противопожарной службы. Площадь пожара составила порядка 80 квадратных метров. Он ликвидирован", — сказал Денисов.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.




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