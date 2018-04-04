16:42 04 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Визит президента РФ В. Путина в Турцию

Союз двух стран: о чем договорились главы России и Турции

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
1910

Отношения России и Турции не смогли испортить недруги, они еще больше укрепились, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Лидеры Турции и России обсудили планы сотрудничества двух государств на совместной пресс-конференции в Анкаре, сообщается на сайте Sputnik Молдова.

Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В прошлом году к нам приехали из России 4,7 миллиона туристов, которые заняли первое место среди иностранных туристов. В этом году мы ожидаем 6 миллионов россиян", — заявил Эрдоган, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что между Россией и Турцией успешно развиваются отношения в культурной сфере, в 2019 году страны проведут перекрестный год культуры и туризма. А по словам Эрдогана, недруги не смогли испортить отношения между Россией и Турцией, обе страны "сдали экзамен с успехом".

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турцию
© Sputnik. Алексей Дружинин
Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом

"Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились. Четыре подписанных договора еще больше укрепят их", — сказал Эрдоган.

Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Он добавил, что РФ и Турция могут расширить свое сотрудничество на другие направления оборонной промышленности.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цхинвал
    Осетия в кино

    Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.

  • Закованный в цепи человек, фото из архива
    Передовой опыт

    Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.

  • Юморист, актер Арарат Кещян
    В "черном списке"

    Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

  • Акция Тотальный диктант
    Начинаем диктант!

    Международный пресс-центр информационного агентства Sputnik Казахстан станет площадкой Тотального диктанта, который впервые пройдет в Астане в этом году.

  • Футболисты сборной Кыргызстана по футболу обливают водой главного тренера Александра Крестинина послеигровой пресс-конференции в Бишкеке
    Водные процедуры

    Футболисты сборной Кыргызстана после победы над командой Индии на пресс-конференции облили главного тренера водой и сняли это на видео.

  • Всемирный банк, офис в Вашингтоне
    Новая стратегия

    Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси, заявив, что повышение уровня жизни в республике требует структурных изменений.

  • Города мира. Вашингтон
    Миллионы на войну

    По итогам встречи с лидерами Балтии Белый дом заявил о готовности предоставить их странам военную помощь на 170 миллионов долларов.

  • Белорусская АЭС
    Дорогой свет

    Электроэнергия со строящейся БелАЭС не будет конкурентоспособной на литовском рынке из-за высокой цены, заявил министр энергетики Литвы.

  • Васнецов Олег Владимирович
    Непростая работа

    Политэксперт рассказал, в каких условиях придется работать новому послу России в Молдове, и какие задачи ему предстоит решить в первую очередь.

  • Дорожный знак, архивное фото
    Преступление и наказание

    Суд Душанбе приговорил водителя, виновного в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы.

  • Автомобиль Mercedes с логотипом Яндекс такси
    Поехали, шеф!

    В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов такси от компании "Яндекс" начнет работу в Узбекистане.

  • Таави Аас
    Была ли реклама?

    Мэр Таллинна обжалует в суде предписание парламента Эстонии об уплате штрафа за новость в столичной муниципальной прессе, признанную рекламной.

  • Цхинвал
    Осетия в кино

    Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.

  • Закованный в цепи человек, фото из архива
    Передовой опыт

    Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.

  • Юморист, актер Арарат Кещян
    В "черном списке"

    Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Открытие международного кинофестиваля
"Фестивалим!": открытие кинофорума в Сухуме
Эрдоган увел у Путина девушку на церемонии фотографирования
Путин "поделился" девушкой с Эрдоганом на фотосессии
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia