Союз двух стран: о чем договорились главы России и Турции

Отношения России и Турции не смогли испортить недруги, они еще больше укрепились, заявил президент Турции Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Анкаре.

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Лидеры Турции и России обсудили планы сотрудничества двух государств на совместной пресс-конференции в Анкаре, сообщается на сайте Sputnik Молдова.

Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до 6 миллионов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В прошлом году к нам приехали из России 4,7 миллиона туристов, которые заняли первое место среди иностранных туристов. В этом году мы ожидаем 6 миллионов россиян", — заявил Эрдоган, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что между Россией и Турцией успешно развиваются отношения в культурной сфере, в 2019 году страны проведут перекрестный год культуры и туризма. А по словам Эрдогана, недруги не смогли испортить отношения между Россией и Турцией, обе страны "сдали экзамен с успехом".

© Sputnik. Алексей Дружинин Путин прибыл в Турцию с двухдневным визитом

"Некоторые круги пытались отравить наши отношения с Россией, но мы прошли через этот экзамен с большим успехом. И отношения наши еще больше укрепились. Четыре подписанных договора еще больше укрепят их", — сказал Эрдоган.

Президент России Владимир Путин заявил, что со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом договорился ускорить сроки поставки Турции комплексов С-400.

"Конечно, обсудили состояние сотрудничества России и Турции в военно-технической области, в частности, ход реализации контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Приняли решение ускорить срок поставки этих высокоэффективных российских оборонительных комплексов", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Он добавил, что РФ и Турция могут расширить свое сотрудничество на другие направления оборонной промышленности.