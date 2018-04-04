Политика Украины может спровоцировать Карибский кризис, считают в Крыму

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Власти Украины пытаются спровоцировать второй Карибский кризис в условиях непростых российско-украинских отношениях, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.
Реакцию политика вызвали угрозы Киева задерживать все суда, выходящие из крымских портов.
По словам Мурадова, такая политика "пагубным образом" скажется в первую очередь на самой Украине.
Ранее в Госпогранслужбе страны заявили, что Киев будет реагировать на "нарушения" порядка выхода судов из крымских портов.
Такие высказывания прозвучали на фоне инцидента с российским рыболовецким судном "Норд", которое на прошлой неделе задержали украинские пограничники.
На борту находятся девять членов экипажа. У всех у них российские паспорта. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.
Черноморский флот уже заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".