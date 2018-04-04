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Регионы России. Крым

Политика Украины может спровоцировать Карибский кризис, считают в Крыму

© Sputnik. Владимир Сергеев
Новости
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Черноморский флот уже заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Власти Украины пытаются спровоцировать второй Карибский кризис в условиях непростых российско-украинских отношениях, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте Георгий Мурадов.

Военнослужащий на корабле военно-морской базы Черноморского флота ВМФ России
© Sputnik. Виталий Тимкив
Черноморский флот будет защищать российские суда от украинских пиратов

Реакцию политика вызвали угрозы Киева задерживать все суда, выходящие из крымских портов.

По словам Мурадова, такая политика "пагубным образом" скажется в первую очередь на самой Украине.

Ранее в Госпогранслужбе страны заявили, что Киев будет реагировать на "нарушения" порядка выхода судов из крымских портов.

Такие высказывания прозвучали на фоне инцидента с российским рыболовецким судном "Норд", которое на прошлой неделе задержали украинские пограничники.

На борту находятся девять членов экипажа. У всех у них российские паспорта. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На моряков составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест.

Черноморский флот уже заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные считают, что речь может идти о формировании Киевом "настоящего государственного пиратства".




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