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Штаб квартира ОЗХО

ОЗХО отклонила инициативу нового расследования по "делу Скрипаля"

© AFP 2018/ ANP/Bart Maat
Новости
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (56)
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За совместную инициативу Москвы, Пекина и Тегерана должны были проголосовать две трети стран — членов исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), чтобы она была принята.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержала инициативу России, Китая и Ирана о новом расследовании "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда России при организации Александра Шульгина.

"Против выступили британцы и американцы, затем, следуя их примеру, послушно проголосовали скованные натовской и еэсовской дисциплиной государства — члены Евросоюза, члены НАТО, а также некоторые американские союзники в Азии", — сказал дипломат на пресс-конференции по итогам специального заседания.

Сотрудники экстренных служб
© AP Photo. Andrew Matthews
Организация по запрещению химического оружия ответила России по "делу Скрипаля"

По словам Шульгина, в совместном проекте говорилось о необходимости сотрудничества между Москвой и Лондоном, а также о "прояснении всех вопросов, связанных с обвинениями в адрес России".

"И второй важный момент, мы призывали исполсовет поручить генеральному директору технического секретариата способствовать и предпринимать все необходимые шаги для налаживания такой совместной работы", — сказал постпред.

В среду в Гааге состоялась внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, ее темой стал инцидент в Солсбери. С предложением созыва экстренной встречи выступила Россия. Заседание проходило в закрытом режиме.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (56)



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