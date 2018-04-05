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Чайка на горе мусора

Ученые из России разработали новую технологию утилизации мусора

© Sputnik. Pavel Lisitsyn
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Основным преимуществом разрабатываемой технологии является отсутствие вторичных отходов. По данным разработчиков, такая технология позволит решить вопросы с ликвидацией мусорных полигонов и переработкой вновь образуемых бытовых отходов.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Опытный образец технологии термической утилизации промышленных и бытовых отходов, которая позволяет осуществлять переработку без вредных выбросов и одновременно вырабатывать тепло- и электроэнергию, прошел первые производственные испытания. Разработка технологии принадлежит ученым Московского института стали и сплавов (НИТУ "МИСиС"), сообщает РИА Новости.

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Разработчики проекта рассказывают, что небольшая печь позволяет перерабатывать более 170 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, производить 34 тысячи тонн шлака, пригодного для производства широкого спектра изделий шлакокаменного литья, таких как дорожный гравий и плиты, тротуарная плитка, теплоизоляция. Параллельно с производством товарного шлака образуется металлический сплав, концентрат цветных металлов. Эти продукты переработки также являются полноценными товарными продуктами.

В котле-утилизаторе установки вырабатывается в час до 2,5 тонн энергетического пара с температурой 400 градусов Цельсия, в год — более 432 тысяч тонн пара, который позволяет производить более 4320 МВт электроэнергии. Данное количество электроэнергии сопоставимо с энергозатратами небольшого города.

Проект для широкого внедрения требует инвестиционных вложений, при этом его окупаемость не превышает трех лет, что превосходит мировые практики в области переработки отходов, утверждают разработчики. Для создания и запуска завода, работающего на этой инновации, по предварительным оценкам, необходимо около 80 миллионов евро.




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