14:55 05 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Белый дом в Вашингтоне.

США планируют ввести новые санкции против российских бизнесменов

© Sputnik. Алексей Агарышев
Новости
Получить короткую ссылку
6 0 0

Не менее шести "олигархов" попадут под действие новых санкций, сообщает СМИ источник в Белом доме.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Новые санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" намерены ввести Соединенные Штаты до конца недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik. Максим Блинов
Вашингтон дополнил список санкций против Москвы

В марте США внесли в санкционный список 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, против указанных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Санкции были введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Эти санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    В интернете опубликованы первые кадры из российской биографической драмы о жизни Виталия Калоева, которая выйдет в сентябре текущего года.

  • Гран-при Азербайджана Формула-1, архивное фото
    Предъявите билет!

    В Баку началась процедура обмена электронных ваучеров на билеты, которые позволят посетить азербайджанский этап гонок "Формулы-1".

  • Город Раздан
    Да будет свет!

    В Армении построят новый вид электростанций, которые избавят электрические сети от скачков напряжения.

  • Гэри О'Салливан
    Кто на новенького?

    После дисквалификации Сауля "Канело" Альвареса, желание провести бой с казахстанцем Геннадием Головкиным выразил ирландский боксер Гэри О'Салливан.

  • Официант разносит еду в ресторане. Архивное фото
    Отрава по-тайски

    Причиной отравления гостей на свадьбе в бишкекском ресторане, в результате которого 130 человек оказались в больнице, стала курица по-тайски.

  • Заключенный в колонии, архивное фото
    Рыбка в клетке

    Белорусов Настю Рыбку и Алекса Лесли, а также других фигурантов дела о незаконном "секс-тренинге" в Таиланде могут посадить на 20 лет.

  • Здание Латвийского телевидения
    Политику не меняем!

    Латвийское телевидение не намерено менять редакционную политику и отказываться от фотоматериалов агентства Sputnik, несмотря на предостережения властей.

  • Александр Разуваев - директор аналитического департамента компании Альпари
    Нечего терять

    Оставив литовский рынок, "Газпром" ничего не потеряет, отмечают эксперты в ответ на намерения Литвы "покончить с шестидесятилетней монополией России на поставки газа".

  • Президент РФ В. Путин с президентом Молдовы И. Додоном. Архивное фото
    Есть что обсудить

    Президент Молдовы рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным – у Игоря Додона накопилось много вопросов, учитывая происходящее в мире и регионе.

  • Кадры разрушенных домов после землетрясения в Раштском районе
    Дрожь земли

    На юге Таджикистана в результате землетрясения пострадали 60 домов – специальная комиссия оценивает размеры ущерба, нанесенного стихией.

  • Сбор киви
    Взамен укропа

    Одна из крупнейших российских оптовых компаний, специализирующаяся на экспортно-импортных операциях с фруктами, выходит на рынок Узбекистана.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    И на том стою!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны не будут блокировать российские СМИ, такие как агентство Sputnik и телеканал RT.

  • Фильм Непрощенный
    "Непрощенный"

    В интернете опубликованы первые кадры из российской биографической драмы о жизни Виталия Калоева, которая выйдет в сентябре текущего года.

  • Гран-при Азербайджана Формула-1, архивное фото
    Предъявите билет!

    В Баку началась процедура обмена электронных ваучеров на билеты, которые позволят посетить азербайджанский этап гонок "Формулы-1".

  • Город Раздан
    Да будет свет!

    В Армении построят новый вид электростанций, которые избавят электрические сети от скачков напряжения.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Видео с задержанного властями Украины судна Норд
Кадры с борта задержанного в Украине судна "Норд"
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia