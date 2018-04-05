США планируют ввести новые санкции против российских бизнесменов

Не менее шести "олигархов" попадут под действие новых санкций, сообщает СМИ источник в Белом доме.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Новые санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы" намерены ввести Соединенные Штаты до конца недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

© Sputnik. Максим Блинов Вашингтон дополнил список санкций против Москвы

В марте США внесли в санкционный список 19 российских граждан и 5 юридических лиц, обвинив их во вмешательстве в выборы в США, против указанных лиц было начато расследование командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

Санкции были введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "Блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Эти санкции означают, что активы фигурантов списка будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям США будет запрещено вести с ними какие-либо дела.

Американские спецслужбы обвиняют Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается Мюллер. Ранее он обвинил 13 россиян и три юридических лица в попытках вмешаться в выборы в США.