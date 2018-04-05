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Шесть автомобилей столкнулись в Сочи: есть погибшие

Шесть автомобилей столкнулись в Сочи: есть погибшие

© Фото: Screenshot: dtpsochi
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В результате дорожно-транспортного происшествии на краснополянской трассе погибли два человека, еще один госпитализирован.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Вечером 4 апреля в 20:20 на 11 километре трассы Адлер — Красная Поляна столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает "Сочи онлайн".

Столкновение совершили "КИА" и "Газель", перевозившая рабочих. Двигавшаяся рядом "Нива" начала экстренное торможение, но в нее на скорости врезался автомобиль "Мерседес". Известно, что один из автомобилей загорелся. Всего авария спровоцировала столкновение шести машин.

Два человека погибли на месте от полученных травм, один госпитализирован.




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