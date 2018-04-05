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Молодые дипломаты Абхазии встретились со студентами МГИМО

Молодые дипломаты Абхазии встретились со студентами МГИМО

© Фото: Предоставлено: Инаром Ладария
Новости
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Временно исполняющий обязанности председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария рассказал Sputnik о встрече со студентами МГИМО.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Москве состоялась встреча представителей Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии со студентами МГИМО, сказал в интервью Sputnik старший референт департамента Латинской Америки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, временно исполняющий обязанности председателя Совета молодых дипломатов при МИД Абхазии Инар Ладария.

"Встреча проходила в рамках дискуссионного клуба "ADUNEI Discussion Club", встреча прошла очень конструктивно и интересно, мы рассказали о деятельности нашего Совета молодых дипломатов, в частности, об участии во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года и Международном Форуме "Россия — страна возможностей" в начале марта 2018 года", — добавил он.

Инар Ладария
© Фото: предоставлено: Инара Ладария
Инар Ладария

Студенты задавали вопросы о деятельности Совета молодых дипломатов, сказал Ладария.

"Ребята нам рассказали, чем они занимаются, мы наметили планы, что в ближайшее время на территории Абхазии проведем встречу, где обсудим проекты, где могли бы поддержать друг друга. Я думаю, перспектива взаимодействия Совета молодых дипломатов со студентами Абхазского госуниверситета, МГИМО и других вузов, где учатся наши ребята, — это полезная и нужная вещь. В рамках встреч мы можем общаться, обмениваться мнениями. Узнавать друг друга, знакомиться, что в будущем принесет пользу", — подчеркнул Ладария.

Студенты хорошо информированы в вопросах внешнеполитической сферы и экономики, эти вопросы также обсуждались на встрече Совета молодых дипломатов с абхазскими студентами МГИМО, сказал Инар Ладария.




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