СМИ: Британия нашла, где Россия изготавливает "Новичок"

О местоположении секретной российской лаборатории можно говорить "с высокой долей уверенности", считает источник в силовых структурах и правительстве Британии.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Источники в силовых структурах и правительстве сообщили британской газете Times, что спецслужбы установили местонахождение секретной российской лаборатории, якобы изготовившей вещество, которым отравились Скрипали, пишет РИА Новости.

Источник сообщает, что эксперты смогли определить, где было произведено отравляющее вещество "при помощи научного анализа и разведывательной информации". Издание пишет, что власти страны еще до инцидента в Солсбери знали о существовании объекта, где было произведено вещество, которое в Британии называют "Новичок".

"В целом к моменту проведения первого заседания комитета Cobra (в него входят члены правительства, экстренных служб и спецслужб. — Прим. ред.) мы знали, что более чем очевидно, что оно российского происхождения", — сказано в публикации.

В британских СМИ уже не раз появлялись бездоказательные обвинения в причастности России к инциденту. Однако официально глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым были отравлены Скрипали.