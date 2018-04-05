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Больница в Солсбери. Архивное фото

Телефонный разговор Юлии Скрипаль обнародовали на телеканале "Россия 1"

© REUTERS/ Toby Melville
Новости
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Запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с сестрой Викторией была передана телеканалу "Россия 1", при этом подлинность записи редакция подтвердить не может.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Телефонный разговор Юлии Скрипаль с двоюродной сестрой Викторией был обнародован в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", об этом сообщает РИА Новости.

Во время беседы дочь шпиона Юлия сообщает сестре, что "все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живы".

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья отца, Юлия рассказала, что у него все нормально, он сейчас отдыхает. Юлия также сообщила, что "у всех здоровье нормальное, ни у кого непоправимых вещей нет", и сообщила, что скоро ее выпишут из больницы.

В начале программы ведущие указали, что Виктория Скрипаль сама передала запись телефонного разговора, состоявшегося накануне вечером. При этом они оговорились, что не могут подтвердить его подлинность.

На прошлой неделе стало известно, что состояние Юлии Скрипаль улучшилось: она очнулась и начала говорить. Отец девушки остается в реанимации.

В начале марта 2018 года экс-агент британской разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери. Британия отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования по инциденту в Солсбери, Лондон не предоставляет Москве доступ к Сергею Скрипалю и его дочери.




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