Любовь зла: во Франции мужчина попал в тюрьму, написав 4,5 тысячи SMS "бывшей"

В суде мужчина уверял, что девушка была создана для него, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос, что очень впечатлило верующего подсудимого.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. К году тюремного заключения приговорили жителя Франции, после того как за пять месяцев он отправил своей бывшей возлюбленной 4,5 тысячи сообщений, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Depeche.

Пара встречалась полтора года — с 2015 по 2017 год.

"Мужчина, ревнивец по натуре, не выдержал разрыва отношений. По данным его телефона, в период с сентября 2017 года по февраль 2018-го он 416 раз звонил своей бывшей, отправил ей 317 MMS-сообщений и 4252 эсэмэски", — говорится в публикации.

Несчастный влюбленный пытался встретиться со своей бывшей девушкой, пробрался к ней домой, уложил ее на кровать и удерживал руки, не давая позвонить в полицию.

"Она была создана для меня. Я верующий, она родилась 25 декабря, как Иисус Христос. Как и я, она левша и дислексик. Я был очарован ей", — сказал он на суде.

Решением суда Тулузы мужчину приговорили к полутора годам тюрьмы, из них шесть месяцев — условно. Также ревнивцу предписано излечить биполярное расстройство и запрещено приближаться к возлюбленной.